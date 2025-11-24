TÜİK: Türkiye’nin nüfusunu açıkladı

Türkiye’nin nüfusu yılın ilk 9 ayında 315 binden fazla arttı. TÜİK’e göre ülke 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin kişiye ulaşarak 86 milyon sınırına dayandı.

Türkiye’nin nüfusu, 2025’e yaklaşırken artış trendini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dönemlik nüfus verilerine göre, ülke nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye yükseldi.

Resmi verilere göre, 2024 yılını 85 milyon 664 bin 944 kişiyle kapatan Türkiye’nin nüfusu, 2025’in ilk 9 ayında 315 bin 710 kişi arttı. Sadece 1 Temmuz–1 Ekim arasındaki üç aylık dönemde ise 155 bin 800 kişilik artış yaşandı.

TÜİK’in açıkladığı son rakamlara göre Türkiye’de:

Erkek nüfusu: 43 milyon 3 bin 770 kişi (yüzde 50,02)

Kadın nüfusu: 42 milyon 976 bin 884 kişi (yüzde 49,98) oldu.

Böylece Türkiye’nin toplam nüfusu 86 milyon sınırına yaklaşmış durumda.

