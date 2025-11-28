TÜİK’e göre bile işsizlik yüzde 30 sınırında

TÜİK kasım ayı iş gücü istatistiklerini yayımladı. Geniş tanımlı işsizlik (atıl iş gücü) oranı 1,1 puan artarak yüzde 29,6’ya fırladı. Genç işsizlik ise yüzde 15,6’ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Veriler, manşet işsizlik oranında sınırlı bir düşüş olduğunu gösterse de “atıl iş gücü” olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik orandaki hızlı yükselişi gözler önüne serdi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekim ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 29,6 seviyesine yükseldi. Atıl iş gücünün alt detaylarına bakıldığında; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Resmi işsizlik oranında sınırlı düşüş

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişi oldu. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak hesaplandı. Kadınlarda işsizlik oranı önceki aya göre yüzde 0,2 puan artış gösterdi.

Genç nüfusta işsizlik artıyor

Genç nüfusta işsizlik artış eğilimini sürdürdü. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6’ya çıktı. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,2 oldu. İş gücüne katılma oranı da benzer şekilde 0,2 puan artarak yüzde 53,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak kaydedildi.

