TÜİK’e göre bile: Yıllık enflasyon yüzde 30’un üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Yılın ilk enflasyon verisine göre, tüketici fiyatlarında ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 oranında artış kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesine ulaştı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi. Ocak ayının zam şampiyonu sağlık grubu Ocak ayında ana harcama grupları itibarıyla fiyatı en çok artan grup sağlık oldu. Aylık artış yüzde 14,85 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık grubunu yüzde 10,82 artışla sigorta ve finansal hizmetler izledi. gıda ve alkolsüz içeceklerdeki aylık fiyat artışı ise yüzde 6,59 olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup ise yüzde 4,66 azalışla giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda eğitim ve konut cep yakıyor Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artışın yaşandığı ana grup yüzde 64,70 ile eğitim oldu. Eğitim harcamalarını, yüzde 45,36 artışla konut harcamaları takip etti.. Gıda enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 31,69 olarak gerçekleşti. Yıllık artışın en düşük olduğu ana grup ise yüzde 7,07 ile giyim ve ayakkabı oldu. TÜİK verilerine göre, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B göstergesi) yıllık yüzde 30,11, aylık ise yüzde 4,22 oranında arttı. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 157’sinin fiyatlarında artış gerçekleşirken, sadece 14 alt sınıfın fiyatında düşüş yaşandı.