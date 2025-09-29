16.2 C
İstanbul
Pazartesi, Eylül 29, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYETurgay Ciner'e yakalama kararı
TÜRKİYE

Turgay Ciner’e yakalama kararı

acikgazete
acikgazete

Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarının da bünyesinde yer aldığı Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verilen 12 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Can Holding’e yönelik soruşturmada örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Kemal Can, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin kaynağını gizlemek suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Can Holding’in Show TV ve Habertürk gibi medya kuruluşlarını satın aldığı Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner, örgüt faaliyetleri kapsamında satın alma ve devir işlemlerinde mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.

Soruşturmada, Turgay Ciner’e ait Park Holding ve bu holdinge bağlı AFC, Zeyfa ve Silopi Elektrik şirketine TMSF tarafından kayyum atandı. Şirketlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskınlarda şirket yöneticisi olan 10 kişi gözaltına alındı.

Can Holding soruşturmasında daha önce 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı. Medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Faruk Bildirici: Erdoğan'a uçakta sorulan sorular saatler öncesinde bana geldi
Önceki haber
Alevilik, Bektaşiliğin Gölgesinde mi Eriyor?
Sonraki haber
Belgrad Ormanındaki ağaçlara balta vuruldu!

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Çevre sorunları belgesel festivali BİFED, 8-12 Ekim’de

TÜRKİYE
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 8-12 Ekim 2025...

TOKİ, dere yatağına mahalle kuracak!

KÖŞE YAZILARI
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - TOKİ’nin Antalya’da inşa...

Tarihi Liverpool grevinin mücadeleci işçileri: 30 yıldır bir arada 

DÜNYA
25 Eylül 1995'te, sabah işe giden 500 liman işçisi,...

Hamas’tan Blair açıklaması: İşlediği suçlar nedeniyle yargılanmalı

DÜNYA
Hamas’tan Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yöneteceği iddiası sert...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE