Türk pasaportu 2025’te güç kaybetti

Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türk pasaportu dünyanın en güçlü pasaportları arasında sekiz basamak geriledi. 2025’te 113 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Türk pasaportu 199 ülke arasında 102’nci oldu.

Henley Pasaport Endeksi’ne göre Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun gücü 2025 yılında azaldı. 199 ülke ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan endeks, bir ülke vatandaşlarının dünyada kaç destinasyona vizesiz giriş yapabildiğini gösteriyor ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanıyor.

Endeksin 2025 yılı sıralamasında Türk pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş imkânıyla 199 ülke arasında 102’nci sırada yer aldı. Henley Pasaport Endeksi’nde aynı vizesiz giriş sayısına sahip çok sayıda ülke aynı sırada yer aldığı için Türkiye 51’inci sırada görünse de ülke bazında sıralamadaki yeri 102 oldu.

Türkiye 2023 ve 2024 yıllarında 94’üncü sırada yer almıştı.

ABD ilk kez ilk onda yer almadı

2025 endeksinde dikkat çekici bir gelişme, ABD’nin ilk kez ilk 10’da yer almaması oldu. Grup sıralamasında 180 ülkeye vizesiz girişle Malezya ile birlikte 12’nci sırada yer alan ABD, ülke sıralamasında ise 38’inci sıraya düştü.

2025’in en güçlü pasaportu ise 193 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Singapur oldu. Singapur’u Güney Kore ve Japonya izlerken dördüncü sırayı 188 ülkeye vizesiz girişle Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsviçre paylaştı.

Dünyanın en güçsüz pasaportu ise 24 ülkeye vizesiz girişe imkân tanıyan Afganistan pasaportu oldu. Afganistan’ı 26 vizesiz girişle Suriye ve 29 vizesiz girişle Irak pasaportları izledi. DW

Bu habere emoji ile tepki ver