Türkiye, İngiltere’den 20 Eurofighter Typhoon alıyor

BBC Türkçe- İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın 27 Ekim’deki Türkiye ziyaretine Eurofighter Typhoon anlaşması damgasını vurdu.

Starmer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı imza töreninde İngiltere’den Türkiye’ye 20 savaş uçağı satılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e atfen, Katar ve Umman’dan da 12’şer uçak alınacağına yönelik açıklama ise düzeltildi. Bakanlık görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Starmer ülkesiyle yapılan anlaşmanın toplam 10.7 milyar dolara karşılık geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Türkiye’nin savaşı uçağı siparişinin “bir nesil sonra en büyük savaş uçağı anlaşması” olarak nitelendirildi.

27 Ekim’deki ziyaret, Temmuz 2024’te başbakanlık görevini alan Starmer’ın Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

Starmer’ı Ankara’ya inişinde askeri havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Keir Starmer ile birlikte İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Starmer’ı Beştepe’de resmi törenle karşıladı.

MSB’den Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçen hafta yaptığı açıklamada yeni Eurofighter uçakların tedarik sürecinin İngiltere ile olumlu bir şekilde yürüdüğünü bildirmişti.

MSB açıklamayı Katar ve Umman’dan kullanılmış Eurofighter uçakları alınacağı haberlerinin ardından yaptı.

Bu haberleri yalanlayan MSB, Birleşik Krallık ile görüşmelerde olumlu adımlar atıldığını belirterek “uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye ve İngiltere, Almanya’nın satış şerhini kaldırmasının ardından 23 Temmuz’da Eurofighter jeti alımına dair bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

İngiltere’de üretim durmuştu, işçiler greve gidiyor

Eurofighter uçaklarının İngiltere’de son montajının yapıldığı fabrikada üretim Temmuz ayında durmuştu.

BAE Systems’in Lancashire’daki Warton üretim tesisi, “İngiltere içinden ya da dışarıdan yeni sipariş gelmemesi” nedeniyle üretim bandını durdurmuştu.

İşçileri temsil eden sendika Unite, tesiste çalışan yüzlerce işçinin başka üretim tesislerine ya da Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerine gönderildiğini aktarmıştı.

Sendika, 22 Ekim’de yaptığı açıklamada, Eurofighter ve F-35 üreten fabrikalardaki mühendis ve işçilerin, BAE Systems ile ücretlerde anlaşamamaları üzerine grev kararı aldıklarını açıkladı.

Unite, üretim ve kalite kontrolün de dahil olduğu dört departmanın katılacağı grevin ilk aşamasının 5-25 Kasım arasında yapılacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada “Bu üretimi aksatacak ve üretim tesislerini durma noktasına getirecektir” denildi.

Çalışanlar BAE’in %3,6’lık zam teklifini “enflasyon oranının altında olması” nedeniyle reddetti.

