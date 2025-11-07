Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye, Özbekistan’daki UNESCO 43. Genel Konferansı’nda 2025-2029 dönemi için Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye, Özbekistan’daki UNESCO 43.Genel Konferansı kapsamında bugün yapılan seçimlerde UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine önümüzdeki dört yıllık dönem için seçildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemiz, Özbekistan’da devam eden BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında bugün (7 Kasım) düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine, 2025-2029 dönemi için seçilmiştir. Ülkemiz, 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstlenecektir.

UNESCO’nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine, Yürütme Kurulu’ndaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir.”

