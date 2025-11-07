HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYETürkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
TÜRKİYE

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Açık Gazete
Açık Gazete

Türkiye, Özbekistan’daki UNESCO 43. Genel Konferansı’nda 2025-2029 dönemi için Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Dışişleri Bakanlığı, “Ülkemiz, Özbekistan’da devam eden BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında bugün (7 Kasım) düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine, 2025-2029 dönemi için seçilmiştir. Ülkemiz, 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstlenecektir” açıklamasını yaptı.

Türkiye, Özbekistan’daki UNESCO 43.Genel Konferansı kapsamında bugün yapılan seçimlerde UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine önümüzdeki dört yıllık dönem için seçildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemiz, Özbekistan’da devam eden BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında bugün (7 Kasım) düzenlenen seçimlerde, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine, 2025-2029 dönemi için seçilmiştir. Ülkemiz, 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez üst üste bu görevi üstlenecektir.

UNESCO’nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine, Yürütme Kurulu’ndaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir.”

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  1 milyon 800 bin eski ehliyetli nerede?
Önceki haber
Komisyondan İmralı görüşmesine yeşil ışık

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Komisyondan İmralı görüşmesine yeşil ışık

TÜRKİYE
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreci...

Futbolda bahis: 17 hakem ve iki kulüp başkanı dahil 21 gözaltı

TÜRKİYE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 17'si hakem,...

Almanya’da istihbarat, muhalefeti susturmak istiyor

DÜNYA
İç istihbarat örgütünü aşırı sağcıları korumakla eleştiren Almanya Sol...

ABD’de kriz büyüyor! Yüzlerce uçuş iptal

TÜRKİYE
ABD'de hükümetin kapanması krizi hava trafiğini de vurdu. Bugün...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.