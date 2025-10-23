Türkiye’de dörtte birimiz 5G kullanabilecek

Türkiye, mobil iletişimde devrim yaratacak 5G teknolojisine geçiş için gün sayarken, milyonlarca vatandaşın bu yeni teknolojiden mahrum kalacağını gösteren can sıkıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Türkiye mobilde yeni teknolojiye 1 Nisan 2026’da “merhaba” demeye hazırlanırken, en temel sorun cihaz uyumluluğu olarak öne çıkıyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, vatandaşların bu konudaki farkındalığı ile gerçek rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çekti. Koç, müşterilerin yüzde 50’sinin telefonlarının 5G uyumlu olduğunu düşündüğünü ancak acı gerçeğin çok farklı olduğunu belirterek “”Gerçek şu ki 5G uyumlu telefon oranı yüzde 25-26 seviyelerinde.” dedi.

Bu veri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun daha önceki açıklamalarıyla da örtüşüyor. Bakan Uraloğlu, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonunun cep telefonunun 5G’ye uyumlu cihazlardan oluştuğunu açıklamıştı. Türkiye’de yaklaşık olarak 96 milyon mobil abone olduğunu aktaran Uraloğlu, bunların yaklaşık 11 milyonunun makineler arasında iletişim sağlayan aboneler olduğu bilgisini de paylaşmıştı. Tüm bu rakamlar, Türkiye’deki her 4 telefondan 3’ünün, yani milyonlarca cihazın, 2026’da başlayacak olan yeni teknolojiyi desteklemediği anlamına geliyor.

“UYUMLU TELEFON SAYISI ZAMANLA ARTACAK” BEKLENTİSİ

Bu durum endişe yaratsa da Turkcell Genel Müdürü Koç, benzer bir sürecin 4G’ye geçişte de yaşandığını hatırlatarak umutlu konuştu. Koç, “10 sene önce 3G’den 4G’ye geçiş olduğunda da uyumlu telefon oranı yüzde 30’du. Uyumlu telefon sayısı iki yıl içinde kendisini topluyor. 5G’de de aynı şeyi bekliyoruz. 1 Nisan’da (2026) bu oranın yüzde 35 seviyelerine çıkmasını öngörüyoruz” dedi. Ancak bu öngörü gerçekleşse bile, geçişin ilk gününde nüfusun büyük bir çoğunluğunun 5G deneyimini yaşayamayacağı açıkça görülüyor.

5G ÖNCESİ TARİFELERE YÜZDE 32 ZAM SINIRI GELDİ

Öte yandan, 5G’ye geçiş öncesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tüketicileri korumak amacıyla önemli bir düzenleme yaptı. Mobil operatörler için tavan ücret sınırı belirleyen BTK’nın kararına göre, taahhüt süresi dolan abonelere uygulanacak zam oranı en fazla yüzde 32 olabilecek.

10 SORUDA 5G HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY

1- 5G Nedir ve Neden Önemli?

5G, 4.5G’ye kıyasla 10 kata varan hız, daha düşük gecikme süresi ve daha güvenli bir bağlantı sunan yeni nesil mobil iletişim altyapısıdır. Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikleri mümkün kılan altyapıyı sağlayacak. 5G’nin hız artışıyla birlikte gelen başka bir yenilik ise kapasite artışı olacak; 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi mümkün hale gelebilecek.

2- 5G’nin 4.5G’den Farkı Nedir?

Hız en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Mevcut 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film, 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek. 5G, internet kullanımı sırasında ortaya çıkan gecikme sürelerini minimuma indirirken, yüksek bant genişliği sayesinde stadyum gibi kalabalık ortamlarda bile yüksek hızlı internet imkanı sağlayacak.

3- Türkiye’de 5G’ye Ne Zaman Geçilecek?

Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar devam edecek.

4- 5G’nin Kapsama Alanı Nasıl Olacak?

5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kapsama alanına tüm Türkiye’nin dahil edilmesinin bir yıl ya da bir yıldan biraz daha uzun sürebileceğini ifade etti.

5- Türkiye’de 5G’ye Uyumlu Cihazların Payı Nedir?

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonenin, 22 milyonun cep telefonu 5G’ye uyumlu cihazlardan oluşuyor. Bu da Türkiye’deki telefonların yaklaşık 4’te birinin 5G uyumlu olduğu anlamına geliyor.

6- Mevcut Tarife Değişmeli mi? Ek Ücret Var mı?

Herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, mevcut kullanılan tarife kullanılmaya devam edilerek 5G hizmetinden yararlanılabilecek. Aboneler, 5G için herhangi bir ek ücret ödemesi yapmayacak.

7- 5G Kullanıldığı Anlık Olarak Nasıl Anlaşılacak?

Kullanıcılar, anlık internet kullanımlarını 5G ile mi yoksa 4.5G ile mi yaptığını mobil cihazındaki ibareye bakarak anlayabilecek. 5G kapsama alanı içerisinde mobil cihazdaki ağ göstergesinde 4.5G (LTE) yerine 5G yazacak.

8- 5G Hizmeti Nasıl İptal Edilir?

5G hizmeti faaliyete geçtiğinde, kullanıcılar bu hizmeti ücretsiz olarak kapatabilecekler. Bunu yapmak isteyen kullanıcı, mobil operatörünün belirttiği numaraya SMS göndererek 5G’yi devre dışı bırakabilir.

9- 5G Teknolojisi Sanayiyi Nasıl Etkileyecek?

Türkiye’de 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla sanayi sektöründe köklü bir dönüşüm bekleniyor. Yüksek hız, düşük gecikme ve çoklu cihaz bağlantısı sayesinde üretim hatlarında makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı çalışabilecek.

10- Finans Sektöründe 5G Nasıl Değişimlere Neden Olacak?

5G, finansal işlemlerin hızını ve güvenilirliğini artırarak, büyük veri ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin gerçek zamanlı olarak daha etkin sunulmasına olanak tanıyor. Düşük gecikme sayesinde yüksek frekanslı alım-satım işlemleri anında yapılacak. Gelişmiş şifreleme ve gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ile işlem güvenliği artarken, IoT entegrasyonu ile yenilikçi dijital bankacılık deneyimlerinin önü açılacak.

