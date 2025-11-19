Türkiye’de internet “Error 500” dedi

Türkiye genelinde X başta olmak üzere birçok internet sitesine erişimde kesintiler yaşandı. Kullanıcılar “Error 500” hatalarıyla karşılaşırken, Cloudflare altyapısında bazı müşterileri etkileyen teknik bir sorun tespit edildiğini açıkladı. Spotify ve YouTube gibi platformlarda da benzer aksaklıklar görüldü.

Türkiye genelinde öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformları ve çeşitli internet sitelerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandı. Özellikle X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının ardı ardına yaptığı şikâyetler, sorunun kısa sürede gündemin ilk sıralarına taşınmasına neden oldu. Kullanıcılar, içerik görüntüleme, sayfa yenileme ve mesajlaşma gibi temel işlemlerde zaman zaman erişim hatalarıyla karşılaştıklarını bildirdi.

KULLANICILAR “ERROR 500” UYARISIYLA KARŞILAŞTI

Birçok kullanıcı X’e giriş yapmaya çalışırken “Internal server error – Error code 500” uyarısı aldığını belirtti. Sorunun kaynağıyla ilgili farklı ihtimaller öne sürülürken, kısa sürede dikkatler global altyapı sağlayıcılarına çevrildi.

CLOUDFLARE’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

X’in altyapısında da yer alan Cloudflare, yaşanan aksaklıklarla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Şirket, bazı müşterilerini etkileyen teknik bir sorun tespit edildiğini, incelemelerin sürdüğünü ve detayların daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Bu açıklama, sorunun sadece Türkiye ile sınırlı olmayabileceğini, küresel ölçekte yaşanan bir altyapı problemine işaret edebileceğini gösterdi.

X DIŞINDA DİĞER PLATFORMLAR DA ETKİLENDİ

Yaşanan erişim sıkıntısı yalnızca X ile sınırlı kalmadı. Kullanıcılar, başta Spotify ve YouTube olmak üzere çeşitli platformlarda da sayfa açma, içerik yükleme ve bağlantı sorunları yaşandığını aktardı.

Durum gün boyunca aralıklarla devam ederken, bazı sitelerde tamamen erişim sağlanamazken bazı platformlarda ise kısmi yavaşlamalar görüldü.

Erişim problemlerine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kullanıcılar sorunun kısa sürede tamamen giderilmesini bekliyor.

Bu habere emoji ile tepki ver