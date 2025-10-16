Uğurlar olsun ağaçların ve börtü böceğin dostu!

Gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlandı: Hoşçakal direnişin belgeselcisi

Uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlandı. Saldırının çevre ve emek mücadelesini hedef aldığı belirtilen açıklamada “Hoşça kal direnişin belgeselcisi” denildi.

Eylem Nazlıer / EVRENSEL – İstanbul Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun son yolculuğuna uğurlandı. Nurtepe Metro önünde toplanan yüzlerce kişi, cemevine kadar yürüdü; Tosun töreninin ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yürüyüş boyunca kitle ellerinde “Hakan Tosun’a ne oldu”, “Hakan için adalet”, “Hoşçakal direnişin belgeselcisi” ve “Görüntü kesildi sanmayın, gerçek hala kayıtta” yazılı pankartlar açtı. Kitle ayrıca “Hakan Tosun cinayeti politiktir”, “Gazeteci cinayetleri politiktir” ve “Ekoloji cinayetleri politiktir” yazılı dövizlerle yürüdü. Kitle sık sık “Hakan için adalet, doğa için adalet”, “Hakan’ın hesabı sorulacak”, “Hakan Tosun onurumuzdur”, “Ormanlar nehirler Hakan için ağlıyor” ve “Katillerden hesabı biz soracağız” sloganlarını attı.

Törene; Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, gazeteci Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, Cumartesi Anneleri, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, HDK Eşsözcüsü Ali Kenanoğlu, DEM Parti İl Eş Başkanı Çınar Altan, Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Milletvekili Ali Şeker ile çok sayıda gazeteci, yaşam savunucusu, ekoloji örgütü temsilcisi ve yurttaş katıldı. DİSK, TGS, RSF gibi gazetecilik ve emek örgütleri de töreni temsilcileriyle takip etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Tabip Odası törene çelenk gönderdi.

“Adalet yerine gelene kadar mücadele edeceğiz”

Cemevinde düzenlenen tören sırasında Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun duygusal bir konuşma yaptı. Öznur Tosun, “Böyle bir insanı katletmenin hesabını verebilecekler mi? Burada verecekler, buna şüphem yok. Biz onun hesabını, adaletini bu dünyada soracağız ama bunu yapanlar bunun vebalini öbür dünyada verebilecekler mi?​” diyerek adalet talebini yineledi. Öznur Tosun, “Hakan yaradılanı yaradandan ötürü sevdi. Her canlıyı sevdi. Hiç kimsenin kılına zarar gelsin istemedi” ifadelerini kullandı ve ailenin sonuna kadar adalet mücadelesinin peşinde olacağını vurguladı.

Törende Hakan Tosun’un bir röportajından mesleğine dair kesitler dinletildi; Bahadır Altan’ın Tosun için yazdığı şiir okundu. Meslektaşları ve yakınları da konuşmalar yaparak mesleki duruşu, doğa ve yaşam savunuculuğunu anlattı.

“Hakan’ın hesabını soracağız”

Ekoloji aktivistlerinden Aslı Kahraman, konuşmasında İkizdere, Kazdağları, Taşova gibi bölgeleri anarak “Başın sağ olsun Türkiye. Kediler, köpekler, kuşlar, kurtlar, derenin feryadı. Hakan Tosun’un hesabını soracağız” dedi.

Dostları adına konuşan İsmail Akyıldız, “Kanatlarımızı kırmak istiyorlar… Asla susmayacağız, susturmayacaksınız. Sana söz veriyoruz Hakan, mücadeleni sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekolojist Koray Türkay ise Tosun’un doğa katliamlarını ve emek sömürüsünü belgelemek amacıyla çalıştığını belirterek, “Hakan bu memleketin hafızası oldu” diye konuştu ve belgesellerinin yaygınlaştırılacağı sözünü verdi.

Gazeteci meslektaşı Eylül Deniz de “Hrant’ı, Metin’i, Musa Anter’i öldürerek gazeteciler susacak zannedenler buradayız. Bizi susturmak isteyenlere karşı kameralarımızı kaldırıyoruz; Hakan’ın kamerası burada, Hakan için adalet demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil, törende yaptığı açıklamada kamuoyunun oluşturduğu baskı olmasaydı dosyanın örtbas edilebileceğini söyledi. Cingil, “Emniyet böyle bir olay olduğunda olay yeri incelemesi yapar. Olay yerine şüpheli yakınları gelip görüntü toplamaz. Ama çok ilginçtir ki emniyetten daha organize bir suç çetesi var. Hakan ya rant ya da çete kurbanı” dedi. Cingil ayrıca “Bir kişinin daha tutuklanması lazım, dilekçeyi bugün vereceğiz. Delilleri biz bulup çıkartacağız” ifadelerini kullanarak soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

“Başka analar ağlamasın”

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da kısa konuşmasında “Yaramız kanıyor, kabuk bağlatmıyorlar. Başka analar ağlamasın, başka çocuklar öldürülmesin. Adalet istiyoruz” dedi.

Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe “Bugün Hakan’a kamerasının, düzgün duruşunun takipçisi olacağımızın sözünü vermek istiyorum. Metin gibi Hakan da şüpheli bir ölüme kurban gitmedi. Güle güle Hakan! Yolun açık olsun! Metin’e, Berkin’e ve Ali İsmail’e selam söyle” dedi.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, konuşmasında “Gerçek katiller bu ülkenin dağlarından maden çıkaranlar, Kazdağları’nın ormanını yok edenlerdir” ifadelerini kullanarak çevresel talanla iktidar ilişkisine dikkat çekti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise “Hakan Tosun’a ne olduğu sorusu adalet mücadelesinin yeni sloganı oldu… Hakan’ın failleri hesap verecek” diyerek davanın toplumsal bir dikkat noktası haline geldiğini söyledi.

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın da “Tesadüfen katledilmediğini düşünüyorum. Yetkililere sesleniyoruz; bunu örtmeye çalıştılar, örtmeye çalışan herkes suç ortağıdır. Hakan’a sözümüz olsun; bu mücadeleyi yükselteceğiz” diye konuştu.

“İktidar sokakları çetelere teslim etmiş durumda”

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, “İktidar sokakları çetelere, adaleti mafyaya, eğitimi tarikatlara teslim etmiş durumda. Bu saray düzeni ülkeyi karanlığa sürüklüyor,” dedi.

Gazeteci Hakan Tosun’un emek ve çevre mücadelesindeki rolüne dikkat çeken Aslan, “Hakan, Kaz Dağları’nda, İkizdere’de, yoksulların ve emekçilerin yanındaydı. Onu susturmak istediler ama yanılıyorlar. Binlerce, on binlerce Hakan bu mücadeleyi kesintisiz sürdürmeye kararlı,” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Hakan Tosun’un cenazesi Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.

