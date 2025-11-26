Vergi, harç ve cezalara zam: Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre vergi, ceza ve harçlara Ocak 2026’da yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

Vergi ve harçlara Ocak 2026’da yüzde 25,49 oranında zam yapılacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla harç, ceza ve vergi ödemelerini etkilenecek. Bunlar arasında motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, araç muayene ücretleri, trafik cezaları, gelir vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar yer alıyor.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.”

Şimşek’ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Şimşek devamında “Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak” diye konuştu.

Vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.