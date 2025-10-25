HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEYanardağ'dan mesaj var: Asıl niyetinizi biliyorum
TÜRKİYE

Yanardağ’dan mesaj var: Asıl niyetinizi biliyorum

Açık Gazete
Açık Gazete

Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ, “Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele1’e kayyum atandı.

“ASIL AMAÇLARI ORTAYA ÇIKTI”
Gözaltındayken X hesabından yaptığı paylaşımla, “Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1’i ve beni susturmak. Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir.” diyen Yanardağ’ın bu kez kendisini ziyaret eden SOL Parti aracılığı ile el yazısıyla yazdığı notu paylaştı.

“BENİ GÖZALTINA ALAN İRADENİN NİYETİNİ BİLİYORUM”
Yanarda, bu kez şu ifadeleri kullandı:

“Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar. Ortada 3.sınıf bile değil 5.sınıf bir kumpas var. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bana en son yapılacak suçlama casusluktur.
Bütün yaşamım ve meslek hayatım emperyalizm ve İsrail siyonizmine karşı mücadele ile geçti. Ortada büyük bir yalan ve iftira var. Ama hiçbir yalan gerçekten daha güçlü değildir. Bu operasyon ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesinin en açık göstergesidir.
En açık iftira ve kumpaslarla düzen kurmayı deniyorlar.

Bu mümkün değil. Beni gözaltına alan Tele 1’e el koyan bu anlayışa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim.”

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı
Önceki haber
İngiltere’de prostat kanserine karşı süper ilaca onay

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İngiltere’de prostat kanserine karşı süper ilaca onay

İNGİLTERE
İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), ileri...

Aykırının güncesi /gururlu olmanın ağır bedeli (2)

KÖŞE YAZILARI
Sahip olduğum ahlak değerlerinin, efendi yoksa köle ahlak değerlerinden...

Erhürman’ın ilk mesajları nasıl yorumlandı?

DÜNYA
Emre Temel, Esra Yalçınalp, Azra Maryem Tosuner / BBC...

PKK’dan “büyük adım” iddiası

TÜRKİYE
PKK'nın liderleri Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda 'tarihi' bir adım atacağı...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.