Yanardağ’dan mesaj var: Asıl niyetinizi biliyorum

Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ, “Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele1’e kayyum atandı.

“ASIL AMAÇLARI ORTAYA ÇIKTI”

Gözaltındayken X hesabından yaptığı paylaşımla, “Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1’i ve beni susturmak. Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir.” diyen Yanardağ’ın bu kez kendisini ziyaret eden SOL Parti aracılığı ile el yazısıyla yazdığı notu paylaştı.

“BENİ GÖZALTINA ALAN İRADENİN NİYETİNİ BİLİYORUM”

Yanarda, bu kez şu ifadeleri kullandı:

“Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar. Ortada 3.sınıf bile değil 5.sınıf bir kumpas var. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bana en son yapılacak suçlama casusluktur.

Bütün yaşamım ve meslek hayatım emperyalizm ve İsrail siyonizmine karşı mücadele ile geçti. Ortada büyük bir yalan ve iftira var. Ama hiçbir yalan gerçekten daha güçlü değildir. Bu operasyon ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesinin en açık göstergesidir.

En açık iftira ve kumpaslarla düzen kurmayı deniyorlar.

Bu mümkün değil. Beni gözaltına alan Tele 1’e el koyan bu anlayışa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim.”

