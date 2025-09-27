Mansur Yavaş, Melih Gökçek’e Ateş Püskürdü: “Türkiye’nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “konser” operasyonu sonrası Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili sert bir açıklama yaptı. Gökçek’in başkanlığı döneminde birçok usulsüzlük yapıldığını söyleyen ve ailenin adının sürekli yolsuzlukla anıldığını belirten Yavaş, “Türkiye’nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yapılacak festivalin açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan “konser” operasyonunun siyasi olduğunu vurgulayan Yavaş, eski başkan Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili de konuştu.

‘OPERASYONU GÖKÇEK AİLESİ Mİ YAPIYOR?’

Yalnızca CHP’li belediyeler için değil Türkiye’deki bütün uygulamalar usule uygun hareket edilmesi gerektiğini belirten Yavaş, “Kimse gece yarısı, sabaha karşı evinden alınmayacak, davetiye çıkacaktı ama bunların hiçbiri yok. Yaka paça götürülmeyi yanlış buluyorum, çağrıldıklarında zaten gelirler. Mülkiye müfettişleri de incelemişlerdi… Ankara’da ailesinin tümü yolsuzluklarla anılan Melih Gökçek operasyonu tweet ile bildiriyor. Operasyonu emniyet mi yapıyor, adliye mi yapıyor? Yoksa Gökçek ailesi mi? Nereden haberi oluyor? Operasyona dahil oldukları açıkça belli. Bizim itirazımız, sıradan bürokratlara büyük bir organizasyonla ilgili sorular soruluyor. Ne bedelle ne alındığını onların bilmesi mümkün değil” dedi.

‘PARALARI ALAN O ÇALIŞAN’

Söz konusu rapor ortaya çıktıktan sonra gözaltılar yapılmaya başlandığını anlatan ABB Başkanı, “Şüpheli sayısı 13 idi, 14 oldu. 9 kişi hakkında soruşturma izni ismiş, 6’sına vermişim. Bunların içinde etkin pişmanlıktan yararlanan biri yok, yani şüpheli değil. Dosyada bulunan MASAK raporunda bizim bürokratlarımızın tersine, o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Bunu tabii kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

‘HAKLARINDA HİÇBİR ŞEY BULUNMAYANLAR TUTUKLU’

Gökçek ailesinin şüpheli davrandığını vurgulayan Mansur Yavaş, “Sanki birden başına taş düşmüş gibi, rapor açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek’e gidip bu dosyanın şikayetçisi bu deyip Beyaz TV’de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. O zaman götür bunu savcılığa ver… Kendisinin yaptığı yolsuzluk ortaya çıkınca diğer çalışanları suçlamak suretiyle onların tutuklanmasına sebep oldu. Şüpheli listesinde olmayan biri… 10 gün önce birden bire Osman Gökçek’e ben suç işledim diyerek dilekçe veriyor, kendini kurtarmak istiyor, şu an adli kontrolle serbest. MASAK raporuyla suç işlediği tespit edilen insan serbest, haklarında hiçbir şey bulunmayan insanlar tutuklu” dedi.

‘GÖKÇEK AİLESİNİN ÇENESİ DURMUYOR’

Gökçek’lerin konuşmaya devam ettiğini ifade eden Yavaş “Gökçek ailesinin çenesi de durmuyor. Yakında ikinci dalga başlayacak, Yavaş’ın özel kalemi olmak üzere 30’ün üzerinde şüpheli çıkacak diye konuşuyorlar. Bakalım böyle bir operasyon olacak mı, olursa operasyonu kimin yönettiği de ortaya çıkacak. Siyasetçiler kuruşuna kadar harcadıkları paraları, mal varlıklarını açıklamalıdır. Evden de çıkmıyorlar, belediye hariç her şeyi sahiplenmişler, Ankara bizim, belediye malları bizim gibi davranmışlar. Daha çok ispat edeceğimiz şey var. Türkiye’nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz” diye konuştu.

