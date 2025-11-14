Yeni kurulan TELE2’nin haberine erişim engeli

TELE1’e kayyım atanmasının ardından kurulan TELE2’nin, Anadolu Ajansı’ndaki liyakat tartışmalarını konu alan haberi “milli güvenlik” gerekçesiyle erişime engellendi.

TELE1’e kayyım atanmasının ardından istifa eden gazetecilerin kurduğu TELE2, yayın hayatına başladığı ilk günlerde erişim engeliyle karşılaştı. Kanalın, Anadolu Ajansı’nda liyakata aykırı atamalar yapıldığı iddiasına yer verdiği haber, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi.

Erişim engeline ilişkin bilgiye Free Web Turkey ulaştı. Platform, kararın herhangi bir yargı gerekçesi paylaşılmadan ve şeffaflık sağlanmadan uygulandığını duyurdu.

Ne olmuştu?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “casusluk” soruşturması kapsamında 24 Ekim’de gözaltına alınmış ve aynı gün TELE1’e kayyım atanmıştı. Yanardağ, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile birlikte 27 Ekim’de tutuklanmıştı.

Kayyım atamasının ardından TELE1’de çok sayıda gazeteci toplu biçimde istifa etmiş, bu ekip TELE2’yi kurarak “basın özgürlüğüne sahip çıkma” iddiasıyla yeni yayın hayatına başlamıştı.

