Zehirlenmede gözler kumpirciden otele çevrildi

İstanbul’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren anne ile iki çocuğunun kaldığı otel mühürlendi. Aynı otelde kalan iki kişi daha tedavi altına alınmıştı. Bugün o kişilere refakat eden bir kişi daha kalp ritminin bozulması üzerine tedaviye alındı.

İstanbul Fatih’te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Aynı otelde kalan iki turist, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bugün o turistlere refakat eden bir kişi daha fenalaştı. Böylece baba ile birlikte üç kişi daha tedavi altına alınmış oldu. İstanbul’daki ölümler ve zehirlenme vakalarına ilişkin son gelişmeler şöyle…

AYNI OTELDE YENİ VAKALAR

Böcek ailesinin üç ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Ailenin Fatih’te kaldığı otele dün tahliye edilmişti. Aynı otelde kalan üç kişiden ikisi dün fenalaşmıştı.

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin 11 Kasım’da, Reda Fakhri’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart’ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri’nin ise saat 05.00’te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikayeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.

KALP RİTMİ BOZULDU, TEDAVİYE ALINDI

Hastanede tedavisi süren Mustafa Taamart ile Reda Fakhri’ın yanında refakatçi olarak bulunan Ayoub Hamraoui’da kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tedaviye alındı. Aynı otelde kalan üç turistin tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güner açıklamasında, “İki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır” dedi.

