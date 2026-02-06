Zeydan Karalar tahliye sonrası Adana’da

BBC Türkçe – İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın bazı belediye başkanları ile yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz kişi tahliye edildi.

Karalar İstanbul’da Silivri’deki cezaevinden çıktıktan sonra Adana’ya geçti ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan Alpargün Apartmanı kurbanlarının anmasına katıldı.

Karalar, sosyal medya paylaşımında, “Büyük bir acının izlerini hâlâ yüreğimizde taşırken; Silivri’den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi” ifadelerini kullandı.

Karalar İstanbul’da cezaevi çıkışında da kısa bir konuşma yaptı ve Silivri’deki cezaevinde kalan diğer CHP’li başkanlara “selamlarımı iletiyorum” dedi.

“Onları orada bırakıp çıkmak hakikaten buruk bir sevinç ama böyle oluyor” şeklinde konuştu.

CHP lideri Özgür Özel de Adıyaman’daki deprem anması yayınında Karalar’ın serbest bırakılması için konuştu.

Özel, “haksız tutukluluğun” sonra erdiğini savundu ve “212 gün, 7 ay boyunca gözü gibi baktığı, evladı gibi sevdiği Adana’dan mahrum bırakıldı. Adana ondan mahrum kaldı” dedi.

Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar 5 Şubat’ta açıklandı.

Haklarında tahliye kararı verilen diğer isimlerin beşi Esenyurt Belediyesi’nden.

Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinden bazı çalışanlar da tahliye oldu.

Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve Kadir Aybar’ın tutukluluğu devam edecek.

İki yüz sanığın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 9 Şubat pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla yapılacak.

Aziz İhsan Aktaş davası, 27 Ocak’ta İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde görülmeye başlandı.

Davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı ile dört belediye başkanı daha tutuklu durumda.

Tüm belediye başkanları kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanıyor.

Aktaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başta olmak üzere çeşitli suçlardan yüzlerce yıl hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Duruşmanın ilk gününde neler yaşandı?

Duruşmanın ilk gününde kimlik tespiti yapıldı.

Aziz İhsan Aktaş, duruşma salonuna korumalar eşliğinde geldi.

Öncesinde gazetecilere konuşan Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. Bugün adalet için söyleyeceklerimi yine söyleyeceğim. Kaçmadım, buradayım” dedi.

Aktaş’ın duruşmaya devlet korumalarıyla gelmesi ve VIP girişi kullanması CHP’li vekiller tarafından eleştirildi.

Ajanslara yansıyan haberlere göre duruşmada özel koruma konusunda açıklama yapan Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Necip Bağırsakçı, “Suikast tehditlerine karşı devletin verdiği resmi korumalar onlar” dedi.

Savunmalar başladı

Duruşmanın ikinci günü olan 28 Ocak’ta sanık savunmaları başladı.

Akpolat ve Karalar’ın yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmalarını verdi.

4 Şubat’taki oturumda savunmasını okuyan Akpolat, “bazı kişilerin ‘bilmiyorum, hatırlamıyorum, duydum, söylediler’ şeklinde mesnetsiz ifadeleri” üzerine tutuklandığını savundu.

Duruşmanın önceki oturumlarında savunmasını veren Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu’nda mali üye olarak görevli Mert Çelik, ifadesinin iddianamede değiştirildiğini savundu.

Çelik, “soruşturma aşamasında bana ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ diye sorulmuştu. Ben de ‘Hayır, ihale herkese açık’ demiştim. Ancak iddianamede ifademin değiştirildiğini gördüm. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum” dedi.

Çelik, “Böyle bir ifade vermemiştim, iddianameyi görünce şaşırdım” şeklinde karşılık verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, suçlamaya konu olan Aziz İhsan Aktaş’a ait şirketlerin kendi döneminde Seyhan Belediyesi’nden iş almadığını söyledi.

Karalar, “ama ben nedense bu dosyadayım” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar da Aktaş’ın kendi döneminde belediyeden ihale almadığını söyledi.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan, sekiz aydır “ortada olmayan bir ihale” sebebiyle tutuklu olduğunu söyledi.

Tutuklu Seyhan Belediye başkanı Oya Tekin ise “kamu kaynağını koruduğu için” hedef alındığını savundu.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da kendisine yönelik tek somut iddianın Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesine dayandığını, ifadenin yorumlanarak “ileri dönük rüşvet ilişkisi kurulduğunu” söyledi.

Çaykara hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Kimler yargılandı?

Soruşturma süreci, 13 Ocak 2025’te İstanbul’da dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasıyla başladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianameyi 5 Kasım 2025’te kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı, şüpheli sayısı ise 200 olarak açıklandı.

Yargılananlar arasında görevden uzaklaştırılan altı belediye başkanı da var.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘ın 133 yıldan 337 yıla,

‘ın 133 yıldan 337 yıla, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ‘nın 5 yıldan 15 yıla

‘nın 5 yıldan 15 yıla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ‘ın 4 yıldan 12 yıla,

‘ın 4 yıldan 12 yıla, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ‘in 4 yıldan 12 yıla,

‘in 4 yıldan 12 yıla, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar‘ın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de yine 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede “rüşvet almak” suçlamasıyla yer alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında takipsizlik kararı verildi.

Savcılık, Özer’in de aralarında olduğu 12 kişi için iddiaların soyut nitelikte kaldığını belirterek, “Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiştir” dedi.

Suçlamalar

İddianamede, şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:

Aziz İhsan Aktaş: “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, 42 farklı fiilden “ihaleye fesat karıştırma”, 4 farklı fiilden “edimin ifasına fesat karıştırma”, 5 farklı fiilden “resmi belgede sahtecilik”, 21 farklı fiilden “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, 10 farklı fiilden “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “gerçeğe aykırı fatura düzenleme”.

Rıza Akpolat: “Suç örgütüne üye olma”, 26 farklı fiilden “ihaleye fesat karıştırma”, 3 farklı fiilden “resmi belgede sahtecilik”, 19 farklı fiilden “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, 4 farklı fiilden “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme”.

Utku Caner Çaykara: 2 farklı fiilden “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma”.

Ahmet Özer: 2 farklı fiilden “ihaleye fesat karıştırma” ve 2 farklı fiilden “özel belgede sahtecilik”.

Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Aydar, Abdurrahman Tutdere: “Rüşvet alma”.

Eski ve görevdeki belediye başkanları kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

İddianamede, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat hakkında fezleke düzenlendiği ve fezlekelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği de belirtilmişti.

Yine iddianamede, şüpheli olmayan ve 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı 14 sayfada geçmişti.

İddianamede, İBB Davası’nda ilk kez 9 Mart’ta yargıç karşısına çıkacak olan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için “suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu” ve “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadeleri kullanılmıştı.

CHP hukuki süreci neden eleştiriyor?

CHP, Aziz İhsan Aktaş soruşturması ve davasındaki hukuki süreci; delil yetersizliği, siyasi amaçlı olduğu iddiası ve “çifte standart” uygulandığı gerekçeleriyle eleştiriyor.

İddianamenin fiziki ve teknik delillerden çok, büyük ölçüde tanık beyanlarına dayandığını belirten CHP, iddianamenin “hukuken boş” olduğunu ve somut delil içermediğini savunuyor.

CHP’ye göre iddianame, özellikle Ekrem İmamoğlu dahil bazı CHP’li belediye başkanlarını “suç örgütüyle ilişkilendirme” amacı taşıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş ve eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız gibi etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ev hapsinin kaldırılmasını, buna karşılık CHP’li belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasını “ikili hukuk” olarak nitelendirmişti.

Aktaş ve Yıldız’ın İstanbul’da rahatça dolaştığını söyleyen Özel, uygulamanın adil olmadığını savunmuştu.

CHP ayrıca, Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinin AKP’li belediyeler ve merkezi kurumlar dahil birçok yerden ihale aldığını ancak iddianamede bunların yer almadığını vurguluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, ilk duruşma öncesi yaptığı açıklamada, davanın hukuki değil siyasi saiklerle yürütüldüğünü belirterek, “Bu dava, muhalefeti yargı yoluyla kuşatma girişiminin en görünür örneklerinden biridir” dedi.

Çiftçi ayrıca Aktaş’ın kazandığı ihalelerin yaklaşık yüzde 77’sinin iktidar belediyeleri ve merkezi idareden, yalnızca yüzde 23’ünün CHP’li belediyelerden alındığını iddia etti.

MHP’li Yıldız: ‘Keşke televizyonlardan canlı yayınlansa’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın sosyal medyadan “Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorusu üzerine bu açıklamaya yanıt verdi, “O keşke dediği şey, bir telefon meselesidir. Keşke demesin, bu kanun teklifini Meclis’e getirsin” dedi.

Feti Yıldız, partisinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütüyor.

Bu habere emoji ile tepki ver