Zonguldak’ta maden ocağında göçük: İşçiler enkazda!

Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 İşçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu.
Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.
3 İŞÇİ KURTARILDI, 2’Sİ ENKAZ ALTINDA
Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 3’ünü kurtardı. Diğer 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
