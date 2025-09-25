23.4 C
TÜRKİYE

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: İşçiler enkazda!

Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 İşçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu.

Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ KURTARILDI, 2’Sİ ENKAZ ALTINDA

Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi. Ekipler, işçilerden 3’ünü kurtardı. Diğer 2 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

